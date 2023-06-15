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35-й Механический завод: трудности сплачивают

Опубликовано: 15.06.2023 13:00 0 653
35-й Механический завод: трудности сплачивают

Держать марку

Славная история одного из старейших предприятий Калужской области берет начало в далеком 1948 году. За это время 35 Механический завод пережил много разных событий, которые сформировали нынешнее предприятие.

Вот и сегодняшняя непростая ситуация в мире и в стране вносит свои коррективы в деятельность завода, но никоим образом не сказалась ни на качестве, ни на количестве изготавливаемой продукции.

Как это удается? Рецепт прост. Его сформулировал еще А.П. Чехов, вложив в уста одного из своих персонажей знаменитой пьесы «Дядя Ваня»: «Дело надо делать, господа!»

И сегодня завод продолжает делать то, что умеет: ​продукцию для топливно-­энергетического комплекса страны, которая по прежнему востребована и пользуется заслуженным спросом у крупнейших российских заказчиков. Это и ПАО «Газпром» с его инновационными проектами — ​«Сила Сибири», и перспективная «Сила Сибири‑2», и «Объединенная двигательная корпорация», и «Казанское моторостроительное производственное объединение», и ОАО «Арктикгаз».

Освоение северных и восточных территорий России также не обходится без продукции 35-го Механического завода, оборудование по прежнему поставляется на Ковыктинское и Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождения, на Сахалин и в другие районы Сибири и Дальнего Востока.

Наставники успеха

Огромную роль в крепости и стабильности коллектива, безусловно, играет институт наставничества. А он на 35-м Механическом заводе действует. Причем реально, а не на бумаге.

Нынешний год объявлен президентом страны Годом наставника и педагога, так что сегодня практически все говорят о роли наставничества. На 35-м Механическом заводе эти традиции существуют не на словах, а на деле.

Успехи и перспективы в работе завода стали возможны во многом благодаря профессионализму сотрудников предприятия. И руководство видит своей целью создание комфортных условий для заводчан.

Достойная заработная плата и уверенность в завтрашнем дне, бесплатное питание, социальные гарантии и транспорт в приоритете на 35-м Механическом заводе. Все это позволяет и сегодня крепко стоять на ногах и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

 

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Опубликовано: 15.06.2023 13:00 0 653
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