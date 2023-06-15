Чудеса на Калужской земле

Калужанам всегда было чем гордиться. Наш край всегда был колыбелью добра и света, родиной таких же светлых людей, истинных чудотворцев в самых различных сферах, источником щедрости, любви и вдохновения.

Современная жизнь нередко складывается таким образом, что обо всем этом мы забываем. Процесс всякого рода потребления, порой бездумного и бессмысленного, захватывает людей, но в счастливых случаях и открывает им глаза на недостаток искреннего человеческого общения. Неожиданно выясняется, что такое богатство существует и находится совсем рядом, — его ежедневно дарит детский театр.

Впрочем, Калужский ТЮЗ — это театр для всех. Театр для людей. Неважно, какого они роста и возраста, какое у них образование, социальное положение или национальность. Здесь при помощи театральных традиций и забытой многими духовности воспитывается Личность. Серьезно, но ненавязчиво здесь предлагают людям стать человеком. Или остаться им, руководствуясь в своей жизни великодушием и состраданием. Как и было всегда в русском театре.

Многолетний метод художественного руководителя ТЮЗа — заслуженного работника культуры Калужской области Михаила Алексеевича Визгова продолжает традиции Станиславского. Для него театр всегда был и остается формой мышления, способом познания мира. Такой подход к окружающей нас действительности предлагается всем, а детворе — в особенности.

В конце концов, ТЮЗ учит делать выбор. Между миром иллюзий и традиционными ценностями, между светом и тьмой, между теплом добра и душевной слепотой. Ведь Калужский ТЮЗ — очень русский театр. И не потому, что в нем идут спектакли на русском языке. Все дело в сохранении им основ русского театра — сердечности и способности вызвать сострадание, в особенностях, во многом опирающихся на православие. И опирающихся всем сердцем.

Бывает, тесно сердцу в груди — рвется наружу, а зачем — объяснить не может. Однажды стало тесно и ТЮЗу. То, о чем задумал он рассказать, не уместилось на сцене, проросло вверх и вширь в поисках нового места для нового повествования. Так родились спектакли, рассказывающие о нашей истории в пространстве обыденной будничной жизни, там, где события происходили в реальности. Театр сделал очередной шаг навстречу людям, превратив в сцену весь Калужский край. Начав в далеком 2009 году с театрализованных представлений в Полотняном Заводе и показав публике по-настоящему «живого» Пушкина, Калужский ТЮЗ не мог не развить такой взгляд на сценическое искусство. Режиссером этих представлений стала заслуженный работник культуры России Валерия Николаевна Визгова.

Так появился образ Константина Эдуардовича Циолковского, вновь вошедшего в свой скромный домик и задумавшего реализовать самые головокружительные идеи. Так выпустили белых голубей в бескрайнее небо три царицы — уроженки Калужской земли. Они явились среди храмов Мещовска, Боровска и Тарусы, в Жукове и Кременках, поведав публике о том, как сия земля дала их: Евдокию Стрешневу, первую супругу первого Романова — царя Михаила Федоровича, Наталью Нарышкину — супругу царя Алексея Михайловича и Евдокию Лопухину — супругу Петра Великого. На протяжении этих спектаклей, происходящих вне театра, в нашем столетии вновь укореняются важные ценности. Вечные. Отвечая на вопросы детей нынешних, существующих в стремительном XXI веке, исторические персонажи открывают и еще одну, возможно, главную «тайну» — земля наша прекрасна, а города и люди наши заметны в истории России!

Иван III и Стояние на Угре, Петр Великий и Полотняные заводы, производящие парусину для российского флота… Внесценическое, культурно-­историческое пространство оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на человека, а сила театра как никогда становится очевидна. В пространстве наших городов, лесов и полей, простирающихся до горизонта, в пространстве храмов и, наконец, в пространстве души есть ­что-то непостижимое, а оттого невероятно ценное для русского человека. То, чем мы и гордимся, порой даже не осознавая этого. В пределах здешнего мира существует нечто богоявленное, и его стоит постигать. И постигать это крайне бережно, как и свой­ственно нам исторически. Интересно то, что подобное общение с театром позволяет нам гордиться собой и теми, кто рядом с нами. Не выпячивать свои заслуги и звания. Не увлекаться корыстью, не восхвалять тех, от кого ­что-то может зависеть в нашей судьбе.

Театр для всех выходит в пространство своего родного края, обращая внимание каждого, кто заинтересовался этим шагом, на притягательность русской провинции, в которой звон колоколов отзывается исторической памятью. Калужский ТЮЗ, пропуская звуки этого благовеста через себя, становится важной частью культурной общины своей земли. Формой совсем новой культурной активности театр избирает пространственный спектакль. Историческая карта Калужской земли ко всеобщей гордости наполнилась и продолжает наполняться чудом театрального действия, обеспечивая неразрывную связь истории с современностью.

Сергей Гришунов, член Союза журналистов России, заслуженный работник города Калуги.

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