В Калужской области запустили трансляцию из гнезда ласточки

В селе Перемышль Калужской области организовали онлайн-трансляцию из гнезда деревенской ласточки. Об этом 15 июня сообщил орнитолог Юрий Галченков.

За гнездовой жизнью птицы можно понаблюдать на канале калужанина Олега Позднякова.

Также на канале «Пернатый мир» идет трансляция из гнезда синицы. В ее гнездовой кладке 7 яиц, из которых вот-вот должны вылупиться птенцы.

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