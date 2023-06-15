49% россиян верят СМИ больше, чем блогерам

В среду, 14 июня, ТАСС опубликовал результаты исследования Rambler&Co среди россиян на тему доверия к источникам информации.

Опрос показал, что люди больше доверяют СМИ, чем блогерам. Так ответили 49%. Большинство также не смогло утвердительно сказать, что блогеры – это лидеры мнения.

Однозначно верят блогерам только 8%.

При этом у читателей появилась привычка перепроверять информацию, полученную в блогах. Треть аудитории ищет в СМИ подтверждение информации из блогов.

Чаще всего россияне читают блоги на политические темы (51%), путешествия и образ жизни (15%), спорт (8%).

Опрос проводился в первую неделю июня на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 172 тысячи человек старше 18 лет. Среди них было 58% мужчин и 42% женщин.

Как рассказали нам в правительстве Калужской области, в нашем регионе зарегистрировано 165 СМИ. Из них реально работает около 70.

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