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В Калуге спасли еще одного раненого аистенка

Софья Фирсова, Фото: Вероника Матюшина
Опубликовано: 15.06.2023 09:51 0 366
В Калуге спасли еще одного раненого аистенка

Об еще одном отвергнутом родителями птенце, который попал в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс», сообщил в среду, 14 июня, известный в Калуге орнитолог Юрий Галченков.

Малыша выкинули из гнезда в деревне Обухово Дзержинского района. У аистенка закрытый перелом лапки, и он плохо передвигается, но глава Центра Вероника Матюшина дает оптимистические прогнозы на его выздоровление.

- Хорошо себя чувствует. Перелом зафиксировали, - отметила Вероника. Спал хорошо, ест отлично! Сейчас кличка всплыла - Лель, если мальчик или Лялька, если девочка. Пока не ясен пол.

Ранее мы писали про двух малышей-изгоев. Одного птенца забрал калужанин Дмитрий Покревский, а другого специалисты из Центра реабилитации. 

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Софья Фирсова, Фото: Вероника Матюшина
Опубликовано: 15.06.2023 09:51 0 366
Тэги: общество природа
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