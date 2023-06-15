В Калуге спасли еще одного раненого аистенка
Об еще одном отвергнутом родителями птенце, который попал в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс», сообщил в среду, 14 июня, известный в Калуге орнитолог Юрий Галченков.
Малыша выкинули из гнезда в деревне Обухово Дзержинского района. У аистенка закрытый перелом лапки, и он плохо передвигается, но глава Центра Вероника Матюшина дает оптимистические прогнозы на его выздоровление.
- Хорошо себя чувствует. Перелом зафиксировали, - отметила Вероника. Спал хорошо, ест отлично! Сейчас кличка всплыла - Лель, если мальчик или Лялька, если девочка. Пока не ясен пол.
Ранее мы писали про двух малышей-изгоев. Одного птенца забрал калужанин Дмитрий Покревский, а другого специалисты из Центра реабилитации.
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