Губернатор предложил разместить в Калужской области оружейное производство «Калашникова»
В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился 14 июня с президентом концерна «Калашников» Аланом Лушниковым.
Эта компания является крупнейшим в России производителем боевого автоматического и снайперского оружия.
По словам Шапши, в Калужской области оружейные традиции тоже сильны.
- Обсудили возможность размещения новых производств группы компаний в Калужской области, - заявил губернатор по итогам встречи.
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