Губернатор предложил разместить в Калужской области оружейное производство «Калашникова»

В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился 14 июня с президентом концерна «Калашников» Аланом Лушниковым.

Эта компания является крупнейшим в России производителем боевого автоматического и снайперского оружия.

По словам Шапши, в Калужской области оружейные традиции тоже сильны.

- Обсудили возможность размещения новых производств группы компаний в Калужской области, - заявил губернатор по итогам встречи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.