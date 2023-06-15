Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» — гордость Калужского региона!

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» является одним из ведущих предприятий на территории Калужской области.

Страницы жизни в истории фабрики

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» основана в 2004 году и уже 19 лет радует покупателей мучными кондитерскими изделиями и хлебцами высокого качества. Производство расположено в Калужской области, в г. Спас-­Деменске. На собственной территории предприятия размещается производственный комплекс общей площадью более 7000 кв. м, оснащенный самым современным оборудованием.

Продукция компании представлена на российском и зарубежных рынках брендами «Хлебный Спас» и «Magic Grain». На сегодняшний день Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» является одним из ведущих производителей овсяного печенья и остается заметным игроком российского рынка мучных кондитерских изделий. Помимо овсяного печенья фабрика производит широкий ассортимент продукции: сахарное, сдобное печенье, куличи, кексы, продукцию на сахарозаменителях и хлебцы. Но именно категории «овсяное печенье» компания уделяет повышенное внимание, развивая ее в разных направлениях: ​экспериментирует с составом, вкусом и упаковкой. В 2017 году компания получила сертификат международной системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC22000, что дало возможность экспорта более чем в 17 стран мира.

Визитная карточка компании и приоритетное направление в ассортименте — ​овсяное печенье. КФ «Хлебный Спас» производит печенье «Овсяная коллекция» только на подсолнечном масле премиум-­качества, с повышенным содержанием овсяной муки, без пальмового масла, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Поэтому своими вкусовыми характеристиками овсяное печенье ТМ «Хлебный Спас» завоевало сердца многих потребителей.

В поддержку тренда на здоровье

Перед тем как выпустить новый продукт, КФ «Хлебный Спас» изучает ключевые тенденции рынка, внедряет новые технологии и инновации, ведет работу над рецептурами, чтобы предложить рынку вкусный и качественный продукт, который будет не просто соответствовать запросам современного потребителя, но и порой опережать его желания. Заботясь о своих покупателях, Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» регулярно расширяет существующие продуктовые линейки, создавая новые и уникальные виды.

Таким образом, с учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году специалисты КФ «Хлебный Спас» разработали уникальную линейку продуктов «Magic Grain» для людей, придерживающихся принципов здорового питания. Под брендом «Magic Grain» выпускаются оригинальные выпечные хлебцы различных видов, а также печенье с использованием натуральных сахарозаменителей. «Magic Grain» — ​это оригинальные продукты, которые содержат натуральные и безопасные ингредиенты. В них не используются пальмовое масло, красители, усилители вкуса. К слову, для хлебцев линейки «Magic Grain» используются разные виды цельнозерновой муки — ​ржаной, пшеничной и полбяной. Чем больше видов муки, богатой витаминами В и Е, тем разнообразнее рацион. Вот оно, здоровое и вкусное питание!

Автоматизация процессов

В арсенале компании «Хлебный Спас» — ​современное производство, оснащенное несколькими автоматизированными линиями по производству различных видов продукции: ​овсяного, сдобного, сахарного, хлебцев и т. д. Чтобы повысить свою эффективность и упрочить лидерские позиции на профильном рынке, компания вступила на путь цифровой трансформации бизнеса. В 2020 году была внедрена комплексная информационная система 1С: ERP Управление предприятием 2. В 2021 году реализован проект по внедрению системы управления складом (WMS), благодаря которому удалось оптимизировать работу с грузами, эффективнее контролировать реализацию товара и получить дополнительные возможности. Оптимизация основного склада позволила компании запустить в работу еще один склад для хранения готовой продукции. Для КФ «Хлебный Спас» это стремительный шаг вперед: появилась возможность собирать больше заказов, а значит, стало реальным дальнейшее расширение производства продукции. В КФ «Хлебный Спас» подчеркнули, что компания намерена продолжить внедрение инновационных технологий и предпримет все возможное, чтобы покупатели получали только качественную и свежую продукцию!

Внедрение эко­упаковки — ​очередной этап экологизации бизнеса

В 2021 году Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» инициировало переход на использование упаковки из экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе и полностью безопасны для пищевой продукции. Для реализации проекта была приобретена уникальная упаковочная машина известного бренда, изготовленная с учетом потребностей КФ «Хлебный Спас». В эко-­упаковку уже переведена линейка печенья «Полезный завтрак» — ​продукт в формате «мобильного» снека для быстрого перекуса в школе, на работе, в дороге. Роботизированное оборудование формирует картонные коробки и раскладывает в них брикеты печенья в порционной упаковке из БОПП‑пленки. К слову, биаксиально-­ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) тоже является перерабатываемым материалом. В целом новая фасовочная линия позволила полностью автоматизировать весь процесс упаковки и увеличить производительность за счет сокращения простоев. Какой бы идеальной ни была упаковка, ее содержимое всегда в приоритете. Компания нацелена на улучшение качества и повышение безопасности выпускаемой продукции, что подтверждается сертификатами ISO 22000, FSSC22000.

Фокус — на состав и пользу

Производственная политика компании предусматривает постепенный отказ от использования пальмового масла, консервантов и красителей. Вся продукция КФ «Хлебный Спас» производится только из высококачественного сырья, тщательному отбору которого компания уделяет особое внимание. Основные ингредиенты закупаются исключительно у проверенных российских поставщиков, чья продукция в обязательном порядке сопровождается декларациями качества и протоколами лабораторных исследований. КФ «Хлебный Спас» гарантирует безопасность пищевой продукции на всех этапах производства. Ответственное отношение к подбору сырья и качеству выпускаемого продукта подтверждает и сертификат «Халяль» (Halal), действующий с марта 2021 года. Маркировка этой международной системы контроля качества пищевых продуктов является фактически синонимом понятия «безопасный и чистый продукт».

Вкусные идеи для вас!

В 2023 году Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» завоевала премию «Гордость Калужской области» и не собирается останавливаться на достигнутых результатах, продолжая следовать современным традициям на рынке, и ставит перед собой новые цели и задачи. В планах компании — наращивание объемов производства и продаж, активное продвижение продукции через различные каналы сбыта. Преданность компании интересам потребителя, чье доверие считается здесь самым ценным вознаграждением, стала своего рода девизом. «Вкусные идеи для вас!» — ​именно так звучит слоган Кондитерской фабрики «Хлебный Спас».

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