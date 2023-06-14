Публикуем список победителей конкурса ко Дню медицинского работника: «Клиника года - 2023. Калуга»
Как мы уже рассказывали, в среду, 14 июня, состоялось награждение победителей регионального голосования на звание лучшая клиника и лучший врач Калужской области. Это проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».
Напомним, читателям сайта www.kp40.ru предлагалось назвать те лечебные учреждения Калужской области, которые на их взгляд достойны победы в любой из предложенных нами номинаций. Одна из них – лучшие врачи года. Те, кого читатели назвали большее число раз, и побеждают в данной номинации.
На конкурс было подано более тысячи заявок. С 1 февраля по 6 июня на новостном портале KP40.ru жители Калужской области голосовали за номинантов премии «Клиника года».
А сейчас публикуем полный список победителей.
Клиника года – 2023
- ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника. Лучшая клиника в области стоматологии
- ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Лучшая специализированная клиника
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ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». Лучшая государственная клиника
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ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер». Лучшая клиника в области лечения онкологических заболеваний
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ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи». Лучшая клиника неотложной помощи
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ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ». Лучшая многопрофильная клиника
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ООО «Эндохирургический Центр». Лучшая клиника инновационных технологий
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ООО «Семейная стоматология». Лучшая семейная стоматология
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ООО «Теорема-Мед». Лучшая семейная клиника
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ООО «Калужская Клиника Боли». Лучшая диагностическая клиника
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ООО «Клиника Виктория-Калуга». Лучшая флебологическая клиника
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Лаборатория «Инвитро» - Калуга». Лучшая лаборатория
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Orlovsky Dental Center Правобережье. Лучшая клиника с авторскими технологиями и индивидуальным подходом
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Медицинская клиника CMD Калуга. Клиника с лучшим сервисом
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Клиника «D.S. Стоматология». Лучшая клиника эстетической стоматологии
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ООО «Центр ЭКО». Лучшая клиника в области репродуктологии
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ООО «Современная медицина». Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения
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ООО «МЕДИКПРО». Лучшая узкопрофильная клиника
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ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА». Лучшая детская клиника
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ООО «Медицина-Элит». Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам
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ООО «Эль-Дента». Лучшая клиника по внедрению современных технологий
Врач года
- Цуканов Владимир Сергеевич
- Алешина Елена Николаевна
- Чернова Анна Николаевна
- Скугарев Сергей Анатольевич
- Комлева Людмила Федоровна
- Шабанов Тимур Акифович
- Баруздин Эдуард Евгеньевич
- Кузьминых Анна Александровна
- Савенкова Оксана Рудольфовна
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