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Публикуем список победителей конкурса ко Дню медицинского работника: «Клиника года - 2023. Калуга»

Опубликовано: 14.06.2023 15:05 0 1050
Публикуем список победителей конкурса ко Дню медицинского работника: «Клиника года - 2023. Калуга»

Как мы уже рассказывали, в среду, 14 июня, состоялось награждение победителей регионального голосования на звание лучшая клиника и лучший врач Калужской области. Это проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Напомним, читателям сайта www.kp40.ru предлагалось назвать те лечебные учреждения Калужской области, которые на их взгляд достойны победы в любой из предложенных нами номинаций. Одна из них – лучшие врачи года. Те, кого читатели назвали большее число раз, и побеждают в данной номинации.

На конкурс было подано более тысячи заявок. С 1 февраля по 6 июня на новостном портале KP40.ru жители Калужской области голосовали за номинантов премии «Клиника года».

А сейчас публикуем полный список победителей.

Клиника года – 2023

  • ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника. Лучшая клиника в области стоматологии
  • ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Лучшая специализированная клиника
  • ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». Лучшая государственная клиника
  • ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер». Лучшая клиника в области лечения онкологических заболеваний
  • ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи». Лучшая клиника неотложной помощи
  • ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ». Лучшая многопрофильная клиника
  • ООО «Эндохирургический Центр». Лучшая клиника инновационных технологий
  • ООО «Семейная стоматология». Лучшая семейная стоматология
  • ООО «Теорема-Мед». Лучшая семейная клиника
  • ООО «Калужская Клиника Боли». Лучшая диагностическая клиника
  • ООО «Клиника Виктория-Калуга». Лучшая флебологическая клиника
  • Лаборатория «Инвитро» - Калуга». Лучшая лаборатория
  • Orlovsky Dental Center Правобережье. Лучшая клиника с авторскими технологиями и индивидуальным подходом
  • Медицинская клиника CMD Калуга. Клиника с лучшим сервисом
  • Клиника «D.S. Стоматология». Лучшая клиника эстетической стоматологии
  • ООО «Центр ЭКО». Лучшая клиника в области репродуктологии
  • ООО «Современная медицина». Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения
  • ООО «МЕДИКПРО». Лучшая узкопрофильная клиника
  • ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА». Лучшая детская клиника
  • ООО «Медицина-Элит». Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам
  • ООО «Эль-Дента». Лучшая клиника по внедрению современных технологий

Врач года

  • Цуканов Владимир Сергеевич
  • Алешина Елена Николаевна
  • Чернова Анна Николаевна
  • Скугарев Сергей Анатольевич
  • Комлева Людмила Федоровна
  • Шабанов Тимур Акифович
  • Баруздин Эдуард Евгеньевич
  • Кузьминых Анна Александровна
  • Савенкова Оксана Рудольфовна

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Опубликовано: 14.06.2023 15:05 0 1050
Тэги: общество здравоохранение
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