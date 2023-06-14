Публикуем список победителей конкурса ко Дню медицинского работника: «Клиника года - 2023. Калуга»

Как мы уже рассказывали, в среду, 14 июня, состоялось награждение победителей регионального голосования на звание лучшая клиника и лучший врач Калужской области. Это проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Напомним, читателям сайта www.kp40.ru предлагалось назвать те лечебные учреждения Калужской области, которые на их взгляд достойны победы в любой из предложенных нами номинаций. Одна из них – лучшие врачи года. Те, кого читатели назвали большее число раз, и побеждают в данной номинации.

На конкурс было подано более тысячи заявок. С 1 февраля по 6 июня на новостном портале KP40.ru жители Калужской области голосовали за номинантов премии «Клиника года».

А сейчас публикуем полный список победителей.

Клиника года – 2023

ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника. Лучшая клиника в области стоматологии

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Лучшая специализированная клиника

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». Лучшая государственная клиника

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер». Лучшая клиника в области лечения онкологических заболеваний

ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи». Лучшая клиника неотложной помощи

ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ». Лучшая многопрофильная клиника

ООО «Эндохирургический Центр». Лучшая клиника инновационных технологий

ООО «Семейная стоматология». Лучшая семейная стоматология

ООО «Теорема-Мед». Лучшая семейная клиника

ООО «Калужская Клиника Боли». Лучшая диагностическая клиника

ООО «Клиника Виктория-Калуга». Лучшая флебологическая клиника

Лаборатория «Инвитро» - Калуга». Лучшая лаборатория

Orlovsky Dental Center Правобережье. Лучшая клиника с авторскими технологиями и индивидуальным подходом

Медицинская клиника CMD Калуга. Клиника с лучшим сервисом

Клиника «D.S. Стоматология». Лучшая клиника эстетической стоматологии

ООО «Центр ЭКО». Лучшая клиника в области репродуктологии

ООО «Современная медицина». Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения

ООО «МЕДИКПРО». Лучшая узкопрофильная клиника

ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА». Лучшая детская клиника

ООО «Медицина-Элит». Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам

ООО «Эль-Дента». Лучшая клиника по внедрению современных технологий

Врач года

Цуканов Владимир Сергеевич

Алешина Елена Николаевна

Чернова Анна Николаевна

Скугарев Сергей Анатольевич

Комлева Людмила Федоровна

Шабанов Тимур Акифович

Баруздин Эдуард Евгеньевич

Кузьминых Анна Александровна

Савенкова Оксана Рудольфовна

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