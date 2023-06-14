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В начале лета Tele2 составила тревел-гид с увлекательными маршрутами по Калужской области и соседним регионам

Опубликовано: 14.06.2023 14:23 0 255
В начале лета Tele2 составила тревел-гид с увлекательными маршрутами по Калужской области и соседним регионам

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Tele2 запустил портал, который поможет спланировать поездки выходного дня по Калужской области и еще восьми регионам в Центре России. Гид представляет собой коллекцию невероятных идей для приключений: они придутся по вкусу даже тем опытным путешественникам, кто считает, что видел всё. При этом клиенты оператора дополнительно получат скидки от партнеров проекта и возможность оставаться на связи даже в отдаленных местностях.

В тревел-гид включены летние маршруты по девяти регионам вокруг Москвы, которые можно исследовать за увлекательную поездку в выходные дни. Так, сейчас это возможности: переплыть на теплоходе из Рыбинского водохранилища в Волгу, попробовать сказочный мармелад в Лихославле, насладиться красотами Смоленского поозерья и многое другое. В Калужской области гид предлагает побывать на семи континентах за один день, стать частью искусства и узнать о второй жизни мусора.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«В последние годы внутренний туризм стал новым трендом. По данным экспертов big data Tele2, в летний сезон наших клиентов все чаще интересуют поездки за город или в соседние области, которые можно совершить за короткое время. Мы подобрали такие варианты в девяти регионах ЦФО, чтобы они устроили всех, кто планирует отдохнуть с семьей, выбирает большие компании или напротив – любит самостоятельные путешествия. Отмечу, что даже в дальних точках маршрутов из нашего нестандартного гида клиентам Tele2 гарантирован качественный 4G-интернет». 

Ознакомиться с маршрутами могут все желающие. А клиенты Tele2 также получат специальные возможности от ключевых партнеров проекта.

Алексей Бойко, директор калужского филиала Tele2:

«По традиции, заботясь о наших абонентах, мы стараемся максимально поддерживать их увлечения. Мы модернизировали порядка 30% собственной инфраструктуры в Калужской области, что позволило обеспечить качественной связью и быстрым интернетом большинство населенных пунктов региона и развернуть покрытие в местах отдыха жителей и туристов. В результате каждый сможет реализовать все новые идеи из нашего тревел-гида, а верным спутником клиентов станет наш быстрый 4G. В наших планах – продолжить открывать для калужан другие правила для развлечений и погружения в технологии».


Информация на момент публикации.
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Опубликовано: 14.06.2023 14:23 0 255
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