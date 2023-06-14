В Калужской области ищут работника на зарплату в 350 тысяч рублей
В Калужской области самую высокую зарплату предлагают руководителю отдела маркетинга. В среду, 14 июня, результаты исследования опубликовал ресурс HeadHunter.
В месяц этому человеку готовы платить от 100 до 350 тысяч рублей.
В его обязанности войдет контроль за работой маркетологов региона, составление рекламной стратегии, проверка медиа-планов, корректировка рекламных кампаний и другое.
В список вакансий с самым большим потенциальным заработком вошли также руководитель отдела продаж (до 300 тысяч рублей в месяц), программист 1С (от 250 тысяч), директор по производству (от 250 тысяч), риелтор (до 250 тысяч).
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