199 жителей Калужской области пострадали от укусов клещей
За неделю, с 5 по 11 июня, в Калужской области 199 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Среди пострадавших 36 детей, сообщили 14 июня в региональном Роспотребнадзоре.
Чаще всего клещи присасывались в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Людиновском, Боровском и Козельском районах.
В лабораториях за неделю проверили 163 клеща. Боррелиоз был выявлен в 13,5% случаев.
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