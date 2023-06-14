199 жителей Калужской области пострадали от укусов клещей

За неделю, с 5 по 11 июня, в Калужской области 199 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Среди пострадавших 36 детей, сообщили 14 июня в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще всего клещи присасывались в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Людиновском, Боровском и Козельском районах.

В лабораториях за неделю проверили 163 клеща. Боррелиоз был выявлен в 13,5% случаев.

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