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Часть затонувшего калужского ресторана «Робинзон» выбросило на берег

Софья Фирсова, Фото: Владимир Крылов
Опубликовано: 14.06.2023 10:37 1 3330
Часть затонувшего калужского ресторана «Робинзон» выбросило на берег

Ранее мы сообщали о плавучем ресторане – «путешественнике» из Калуги, который унесло от берега в конце марта.

В среду, 14 июня, калужский фотограф Владимир Крылов поделился на странице в социальной сети фотографией обнаруженного им ресторана «Робинзон». Вернее тем, что от него осталось.

Верхнюю часть и крышу одной половины обнаружили на территории устья реки Передут в Перемышльском районе.

- Его снимал затёртого во льдах,
Весною унесло — увы и ах,
От глаз людских подальше скрылся он,
Нет, не «Титаник» это — «Робинзон»! – написал автор фото.

Вот так ресторан выглядел полгода назад:

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Софья Фирсова, Фото: Владимир Крылов
Опубликовано: 14.06.2023 10:37 1 3330
Тэги: общество происшествия
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