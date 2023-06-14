Часть затонувшего калужского ресторана «Робинзон» выбросило на берег
Ранее мы сообщали о плавучем ресторане – «путешественнике» из Калуги, который унесло от берега в конце марта.
В среду, 14 июня, калужский фотограф Владимир Крылов поделился на странице в социальной сети фотографией обнаруженного им ресторана «Робинзон». Вернее тем, что от него осталось.
Верхнюю часть и крышу одной половины обнаружили на территории устья реки Передут в Перемышльском районе.
- Его снимал затёртого во льдах,
Весною унесло — увы и ах,
От глаз людских подальше скрылся он,
Нет, не «Титаник» это — «Робинзон»! – написал автор фото.
Вот так ресторан выглядел полгода назад:
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