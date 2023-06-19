Деликатная проблема: что такое геморрой и как его лечить?

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Из-за специфики расположения геморроидальных узлов пациенты порой стесняются обсуждать эту болезнь даже с доктором. О геморрое сложились мифы, абсолютно не соответствующие действительности. Развеять их и рассказать всю правду о заболевании согласился врач-колопроктолог, хирург клиники «Астро» Алексей Николаевич Матвеенко.

- Алексей Николаевич, что это за болезнь и как она проявляется?

- Геморроидальные узлы есть у каждого здорового человека. Они бывают наружными и внутренними. Узлы могут быстро наполняться кровью и увеличиваться при дефекации и так же быстро уменьшаться. Но бывает, что геморроидальные сплетения переполнены кровью постоянно. Вот это уже геморроидальная болезнь, или, как её чаще называют, геморрой.

- Почему одни люди только слышали об этой проблеме, а другие страдают от неё всю жизнь?

- Как таковой, генетической предрасположенности к геморрою нет. Ну если только речь не идет о врожденных дефектах соединительной ткани, но это бывает нечасто.

Основной спусковой механизм для увеличения геморроидальных узлов - нарушения стула. Чаще всего это хронические запоры или, наоборот, диареи.

У женщин геморрой появляется в связи с беременностью и родами. У рожавших женщин он возникает в 4-5 раз чаще.

В группе риска и люди, которые занимаются тяжёлым физическим трудом, постоянно поднимают тяжести, особенно с приседаниями.

- А ведь многие называют геморрой болезнью чиновников…

- Конечно, гиподинамия способствует застою крови в тазу и набуханию геморроидальных узлов. Но это далеко не основная причина заболевания.

- Как распознать геморрой?

- Основные проявления болезни – это увеличение геморроидальных узлов и их выпадение из ануса при дефекации, кровотечения.

Могут беспокоить и другие симптомы: зуд, жжение, дискомфорт, боли в области анального отверстия. Они появляются, когда в заднем проходе запускаются воспалительные процессы. Также нередко геморрой сопровождается появлением микротрещин, воспалением анальных сосочков.

В зависимости от характера заболевания выделяют геморрой острый и хронический. При остром резко обостряются симптомы, что заставляет обращаться за срочной врачебной помощью.

Главный признак хронического геморроя – постепенно развивающаяся симптоматика, нередко чередование обострений с периодами стихания заболевания. Хронический геморрой подразделяется на 4 стадии. На начальной стадии узелки не выходят, беспокоят только незначительные выделения крови. На второй стадии они уже могут выпадать. На III и IV стадиях значительно выраженные узлы приносят серьёзный дискомфорт, мешают нормально жить.

- В современной рекламе порой звучат слоганы о том, что геморрой можно вылечить за одно посещение. Правда ли это? И как выглядит стратегия лечения при геморрое?

- Современная стратегия более сдержанная, чем была в былые советские времена. Большинству пациентов с «незапущенным» геморроем показана консервативная терапия. Если мы и прибегаем к хирургическому лечению (на 2-3 стадии), то оно чаще всего щадящее, то есть без иссечения геморроидальных узлов (геморроидэктомия). В нашей клинике успешно применяется допплероконтролируемая дезартеризация узлов с мукопексией – надёжная альтернатива традиционной геморроидэктомии, сопоставимая с ней по эффективности. Хорошо зарекомендовали себя и малоинвазивные методы с использованием лазерных технологий (например, вапоризация (сморщивание) внутренних геморроидальных узлов). При лечении пациентов с внутренним геморроем применяются малотравматичные вмешательства, доступные в амбулаторной практике (лигирование латексными кольцами, склерозирование путём введения в геморроидальную «шишку» препаратов, «склеивающих» изнутри стенки сосудов).

Как видите, методов удаления геморроя очень много. Но не верьте тем, кто говорит: «Мы вас за час вылечим – выйдете от нас абсолютно здоровыми!»

Судите сами: дезартеризацию с мукопексией можно сделать быстрее чем за 1 час. Но после самой манипуляции, выздоровление длится до месяца. Даже после такой малоинвазивной манипуляции, как склерозирование или лигирование, требуется реабилитация, которая длится до 2-3-х недель. А после хирургического иссечения, чтобы раны в заднем проходе зажили, понадобится 1-1,5 месяца и ещё до 6 месяцев, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. При этом надо постоянно соблюдать профилактические меры: правильно питаться, налаживать работу кишечника, чтобы не было запоров или поносов, избегать тяжёлых физических нагрузок, соблюдать гигиену заднего прохода.

- Когда требуется операция?

- Оперировать надо, когда пациент приходит с уже запущенной стадией болезни. По статистике, примерно 1 человек из 7-8 больных геморроем подвергается хирургическому вмешательству.

- Правда ли, что геморрой может перерасти в рак?

- Нет, геморроидальные узлы никогда в рак не трансформируются. Но под маской геморроя могут скрываться развивающиеся в прямой кишке полипы, которые могут переродиться в злокачественные новообразования.

Поэтому, если появились кровяные выделения из заднего прохода, нужно забыть о стеснении и сразу показаться колопроктологу. Врачу достаточно провести простое инструментальное обследование - ректороманоскопию , чтобы за один приём исключить наличие у пациента полипов, язв и опухолей.

- Как предотвратить развитие геморроя?

- Надо наладить свой образ жизни и прежде всего, регулярный стул. Пить не менее 2 литров жидкости в день, включать в рацион достаточное количество клетчатки, лечить расстройства кишечника.

- Можно ли вылечить геморрой полностью?

- К практически стопроцентному излечению от геморроя приводит только хирургическое оперативное удаление узлов. Конечно, современные щадящие способы тоже дают очень хорошие результаты, но при этом риски рецидива выше, и пациенту нужно будет набраться терпения, потому что в этом случае лечение происходит постепенно, поэтапно.

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