В Калуге птенцы пестрых дятлов покидают семейное гнездышко

В среду, 14 июня, самый известный калужский орнитолог Юрий Галченков поделился со своими подписчиками фотографиями большого пестрого дятла. На снимке отец семейства кормит подросших птенцов.

- Самые последние числа мая - первая половина июня - время вылета птенцов большого пёстрого дятла из гнёзд, - отметил Галченков.

Гнездо дятла находится на Правом берегу. Там же находится гнездо больших синиц. В кладке находится всего 8 яиц.

За приближающемся рождением птенцов большой синицы можно наблюдать на канале калужанина Олега Позднякова по ссылке. В этом синичьем гнезде 7 яиц.

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