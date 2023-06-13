Калужские студенты приняли участие в восстановлении Дома Щепочкина

Добровольцы из Калужского индустриального колледжа решили проявить инициативу в восстановлении «архитектурной жемчужины города Кондрово» дома-усадьбы Щепочкина, сообщила в понедельник, 12 июня, директор районного краеведческого музея Елена Орлова. Студенты убрали мусор и покрасили забор.

Сейчас на территории усадьбы проходят заключительные проектные работы, а в августе должна начаться полноценная реставрация.

- Беда в том, что Дом по-прежнему облюбовали местные асоциальные личности, да и подростки тоже туда захаживают... Стащить нечего, но зато сломать что-то, намусорить — это запросто, - отметила Елена. Сейчас в Доме появился сторож. Надеемся на лучшее.

Дом Щепочкина в Кондрово является объектом культурного наследия муниципального значения. Построен в конце XVIII – начале XIX в.

Стены здания хранят многовековую историю Кондрово, его жителей и прихожан храма в честь Спаса Нерукотворного Образа. При церкви 27 октября 1834 года был похоронен Павел Григорьевич Щепочкин - основатель бумажного производства в селе Кондрово, помещик, храмоздатель, меценат, благотворитель и изобретатель.

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