Утиная семья помешала автомобильному движению в Калуге

Во вторник, 13 июня, подписчик группы «Калуга за рулем» выложил в сеть умилительную видеозапись, на которой утка переводит свой выводок через дорогу на Грабцевском шоссе.

Все водители предусмотрительно остановились и пропустили семейство.

Судя по комментариям местных жителей, утка уже не в первый раз появляется на опасном участке дороги и птиц необходимо перенести в ближайший водоем.

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