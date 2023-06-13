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В Калуге отпраздновали День России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.06.2023 09:20 0 629
В Калуге отпраздновали День России

По улицам города прошёл праздничный автопробег, а на Театральной площади стартовал межрегиональный  фестиваль национальных культур.

Перед зрителями выступили творческие и национальные коллективы Калуги и области, Татьяна Мосина и РИА «Каприс» подготовили шоу «Праздник русской песни». Гости фестиваля познакомились с интересными традициями и культурными ценностями разных народов, проживающих в России, продегустировали блюда национальной кухни.

Также в программе праздника были мастер-классы народных ремёсел, состязания и показательные выступления спортивных клубов. Детей ждала насыщенная развлекательная программа: спектакль театра кукол «Теремок», интерактивные игры проекта «Яркая история», увлекательные эксперименты, конкурсы и викторины.

- За свою тысячелетнюю историю наша страна преодолела много тяжёлых испытаний, но каждый раз выходила победителем. А происходило это благодаря патриотизму, единству и дружбе всех народов, населяющих Россию. Уверен, что  на этот раз  победа будет за нами! Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия и успехов! А нашей родной стране – динамичного развития, процветания и побед! – поздравил собравшихся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.06.2023 09:20 0 629
Тэги: городская дума
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