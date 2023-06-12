Двойной праздник отмечают 12 июня жители трех городов Калужской области

Балабаново, Малоярославец и Ермолино отмечают сегодня Дни города.

Так уж получилось, что в трех муниципальных образованиях Калужской области День России совпал с днем рождения.

Как отмечают в администрациях всех трех городов, каких-либо масштабных мероприятий в связи днем рождения города нигде не запланировано, вечерних фейерверков тоже не будет.

Торжества ограничатся локальными спортивными, культурными и патриотическим мероприятиями на городских площадках и в домах культуры.

Среди более-менее заметных в этот день активностей, пожалуй, можно отметить фестиваль детского творчества, который начнется 12 июня, в 11 утра перед Центром Российского кино.

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