Часть сотрудников завода «Фольксваген» в Калуге отправляют работать в Москву

Руководство завода «Фольксваген-Калуга» решило часть сотрудников отправить в Москву в командировку для работы в дилерских центрах «Авилон». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в профсоюзе МПРА.

По словам представителя интересов рабочего класса, работников не проинформировали заранее о командировке в другой город.

- «Решение о командировках» судя по всему было секретным, - написали в чате профсоюза. – Поэтому оно было принято «втихаря и под покровом ночи»… Профсоюзы руководство не проинформировало.

По словам профсоюза, информацию об условиях командировок также не донесли до сотрудников. Кого можно отправлять, а кого нет, как должна оплачиваться командировка и как это повлияет на размер среднего заработка, какую работу должен выполнять сотрудник, остается неясным.

Напомним, недавно сотрудникам завода хотели снизить выплаты за простой, но потом передумали.

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