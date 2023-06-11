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Часть сотрудников завода «Фольксваген» в Калуге отправляют работать в Москву

Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 11.06.2023 16:00 0 7737
Часть сотрудников завода «Фольксваген» в Калуге отправляют работать в Москву

Руководство завода «Фольксваген-Калуга» решило часть сотрудников отправить в Москву в командировку для работы в дилерских центрах «Авилон». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в профсоюзе МПРА.

По словам представителя интересов рабочего класса, работников не проинформировали заранее о командировке в другой город.

- «Решение о командировках» судя по всему было секретным, - написали в чате профсоюза. – Поэтому оно было принято «втихаря и под покровом ночи»… Профсоюзы руководство не проинформировало.     

По словам профсоюза, информацию об условиях командировок также не донесли до сотрудников. Кого можно отправлять, а кого нет, как должна оплачиваться командировка и как это повлияет на размер среднего заработка, какую работу должен выполнять сотрудник, остается неясным.  

Напомним, недавно сотрудникам завода хотели снизить выплаты за простой, но потом передумали.

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Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 11.06.2023 16:00 0 7737
Тэги: фольксваген автодилер авилон профсоюз
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