Накануне Дня России 32 пары поженились в Калуге

В субботу, 10 июня, по случаю празднования Дня России 32 пары калужан решили скрепить свои отношения печатью в паспорте. Об этом сообщили в управлении загса города Калуги.

- Молодоженам передали поздравления от городского головы Дмитрия Денисова, - рассказали в загсе. – Он им пожелал добра и спокойствия, мира и понимания, здоровья и благополучия, огромного счастья и согласия в доме!

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