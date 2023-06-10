В Калужской области собрали нужную сумму для 8-летнего мальчика, который получил ожоги 70% тела

Калужане и жители других регионов за два дня собрали необходимые 1,6 миллиона рублей для восьмилетнего мальчика Васи из деревни Порослицы Юхновского района.

Как мы уже рассказывали, в конце мая он получил ожоги 70% тела, когда с друзьями пытался развести костер с помощью специальной жидкости. Полиция проводит проверку по данному случаю.

Сначала мальчика отвезли в Калугу, а потом перевели в ожоговое отделение московской больницы имени Сперанского. Ребенок находится в коме.

Деньги были нужны на специальные перевязочные материалы и препараты, которые помогут спасти мальчика, рассказали в фонде, который занимался сбором средств.

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