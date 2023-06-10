В центре Калуги разваливается памятник федерального значения

В центре Калуги за бывшим зданием скорой помощи на улице Кирова продолжают разваливаться конюшни дома Кожевниковых - объект культурного наследия федерального наследия.

Постройки начала XIX давно находятся в плохом состоянии, но денег на их ремонт в городском бюджете не находится.

- Мы проводили проверку, и собственник был оштрафован, также было выдано предписание провести консервационные и противоаварийные работы до февраля 2023 года, а отреставрировать здание до декабря 2024 года, - рассказали нам на днях в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Эти здания - один из немногих сохранившихся образцов калужского гражданского деревянного зодчества.

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