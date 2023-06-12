Геннадий Новосельцев: Мы живем в великой стране
Председатель Законодательного Собрания Калужской области поздравил жителей региона с Днем России.
Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Мы живем в великой стране.
Ее сила в удивительных, трудолюбивых, мужественных людях.
Именно они прославили Родину своими достижениями, подвигами и победами.
Россия всегда с честью преодолевала любые испытания.
И сейчас она вновь отстаивает свою независимость, защищает свои нравственные и духовные ценности.
Мы верим в наших соотечественников - бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Вся страна помогает фронту. Калужская область всеми силами тоже включилась в эту работу. Мы знаем, что только наше единство способно приблизить Победу.
Всем тем, кто сражается за будущее России, кто участвует в сборе гуманитарной помощи, низкий поклон.
Искренне желаю всем жителям региона благополучия, здоровья и всего самого доброго.
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