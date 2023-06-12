Геннадий Новосельцев: Мы живем в великой стране

Председатель Законодательного Собрания Калужской области поздравил жителей региона с Днем России.

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Мы живем в великой стране.

Ее сила в удивительных, трудолюбивых, мужественных людях.

Именно они прославили Родину своими достижениями, подвигами и победами.

Россия всегда с честью преодолевала любые испытания.

И сейчас она вновь отстаивает свою независимость, защищает свои нравственные и духовные ценности.

Мы верим в наших соотечественников - бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Вся страна помогает фронту. Калужская область всеми силами тоже включилась в эту работу. Мы знаем, что только наше единство способно приблизить Победу.

Всем тем, кто сражается за будущее России, кто участвует в сборе гуманитарной помощи, низкий поклон.

Искренне желаю всем жителям региона благополучия, здоровья и всего самого доброго.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.