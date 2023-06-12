Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

Геннадий Новосельцев: Мы живем в великой стране

Опубликовано: 12.06.2023 08:53 0 492
Геннадий Новосельцев: Мы живем в великой стране

Председатель Законодательного Собрания Калужской области поздравил жителей региона с Днем России.

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Мы живем в великой стране.

Ее сила в удивительных, трудолюбивых, мужественных людях.

Именно они прославили Родину своими достижениями, подвигами и победами.

Россия всегда с честью преодолевала любые испытания.

И сейчас она вновь отстаивает свою независимость, защищает свои нравственные и духовные ценности.

Мы верим в наших соотечественников - бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Вся страна помогает фронту. Калужская область всеми силами тоже включилась в эту работу. Мы знаем, что только наше единство способно приблизить Победу.

Всем тем, кто сражается за будущее России, кто участвует в сборе гуманитарной помощи, низкий поклон.

Искренне желаю всем жителям региона благополучия, здоровья и всего самого доброго.

 

 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 12.06.2023 08:53 0 492
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Преимущества УЗИ на дому
Избегайте штрафов и неприятностей: важность замены блока СКЗИ тахографа в вашем автомобиле
Выбор радиатора отопления для квартиры

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru