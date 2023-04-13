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В Калуге жители многоэтажки страдают от соседа, который захламил квартиру

Дмитрий Ивьев , Фото: скриншоты с видео гордумы.
Опубликовано: 13.04.2023 18:30 0 1148
В Калуге жители многоэтажки страдают от соседа, который захламил квартиру

В Калуге житель одной из квартир дома №42/2 на Грабцевском шоссе устроил свалку в своей квартире. Из-за антисанитарии страдают соседи. Сюжет об этой проблеме в четверг, 13 апреля, опубликовала городская Дума.

– Он угрожает жильцам, которые живут в этом доме, он не открывает дверь, он ни с кем не общается, нет возможности ему объяснять, - рассказала старшая по дому Мариам Мартиросян. – Он не понимает, что это у него болезнь, а не нормальная ситуация. Он собирается так поступать дальше. 

Залежи различного мусора видны даже с улицы через окна.

– Он собирает металл по гаражам и дома его разделывает, – говорит жительница дома Зоя Сафонова. – Греет и достает оттуда цветные металлы. Каждый Божий день он несет эти продукты и металл. Мыши у соседки с ним через стенку. Она говорит, поймала около 100 штук. Они просто ходят.

Во время визита делегации во главе с депутатом Романом Коптеевым мужчина дверь не открыл.

– Три года люди судятся, – пояснил Коптеев. – На сегодняшний момент решения суда в пользу жильцов нет ни одного, хотя обращались они в несколько инстанций судебных. Люди не знают, что им делать, как им дальше жить. Надо работать над этим вопросом. Будем стараться помогать, чем можем. По крайней мере, обеспечим квалифицированную юридическую помощь.

Видео городской Думы с места событий.

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Дмитрий Ивьев , Фото: скриншоты с видео гордумы.
Опубликовано: 13.04.2023 18:30 0 1148
Тэги: недвижимость жкх
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