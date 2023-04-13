В Калуге девятый раз пытаются продать памятник федерального значения

В четверг, 13 апреля, управление экономики и имущественных отношений Калуги сообщило о новой попытке продать Дом Унковских - объект культурного наследия федерального значения, расположенный на улице Волкова, 5.

За построенное в 1796 году здание просят 3,293 миллиона рублей.

Ранее этот дом уже выставляли на торги восемь раз в период с 23 мая прошлого года по 27 марта нынешнего. Но покупатели не нашлись. При этом изначально цена составляла 4,9 миллиона, а до 3,293 миллиона она снизилась зимой.

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