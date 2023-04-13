Жители улицы Никитина в Калуге остались без газа на три недели

В четверг, 13 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки из-за сообщений о том, что на улице Никитина в областном центре люди с 25 марта живут без газа.

Проблемы возникли в доме №93а. Три квартиры отключили от газоснабжения 25 марта.

- При обследовании специализированной организацией вентиляционных каналов и газоходов выявлено их забитие и необходимость проведения гильзования, - пояснили в прокуратуре.

Работы должна выполнить управляющая компания. Но за три недели они не были выполнены.

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