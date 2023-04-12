В Калужской области чиновницу обвинили в сдаче непригодного для жилья дома

В среду, 12 апреля, появилась новая информация о доме на улице Пушкина в Кондрово. Как мы уже рассказывали, в нем выделили квартиры для детей-сирот, однако жилье оказалось непригодным для жизни. Квартиры на первом этаже в плесени, в подвале летает мошкара, трубы с горячей водой идут к унитазам.

Эту проблему обсудили на личном приеме, который 12 апреля провел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

И.о. руководителя калужского управления Следственного комитета Марк Харламов сообщил, что предъявлено обвинение заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации Дзержинского района.

- Обвиняемая продлевала разрешение на строительство указанного объекта, а затем выдала разрешение на его ввод в эксплуатацию, - пояснили в СК.

Также расследуется уголовное дело о мошенничестве. Следователи считают, что застройщик мог намеренно реализовать некачественное жилье.

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