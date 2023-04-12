В Калуге отопление не выключают из-за предстоящего похолодания

В среду, 12 апреля, температура воздуха в Калуге повысилась до +18 градусов, однако отопление в многоквартирных домах пока не отключают. В очередной раз этот вопрос поднял наш читатель в «Народных новостях».

Ситуацию нам прокомментировали в городской управе:

- В первой декаде апреля был установлен период более 5 дней, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха превышала 8 градусов Цельсия. Однако на сегодняшний день решения о завершении отопительного периода на территории муниципального образования «Город Калуга» не принято в связи с прогнозируемым понижением среднесуточных температур ниже порога в 8 градусов Цельсия.

По прогнозу синоптиков, в конце недели днем в Калуге будет +8, ночью – около нуля.

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