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В Калуге управление ЖКХ заплатило 232 тысячи рублей за затопленную квартиру

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2023 10:24 0 337
В Калуге управление ЖКХ заплатило 232 тысячи рублей за затопленную квартиру

В Калуге суд вынес окончательное решение по иску жительницы улицы Нефтебаза к управлению ЖКХ. Чиновников обязали выплатить калужанке 232 тысячи рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
212 тысяч из них – стоимость ремонта залитой квартиры, а 20 тысяч – оплата юридических услуг.

В январе прошлого года квартиру затопило из-за того, что управление ЖКХ не организовало капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, хотя ранее на него была возложена судом такая обязанность.

Чиновник пытались оспорить решение, указывая на то, что виновником является управляющая компания, но деньги все же обязали выплатить управление ЖКХ.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2023 10:24 0 337
Тэги: недвижимость жкх
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