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Музыкальный лифт измучил жителей Калуги

Автор: Владимир Андреев.
Опубликовано: 12.04.2023 09:06 6 1129
Музыкальный лифт измучил жителей Калуги

В доме на улице Калужского ополчения заменили старый лифт, на новый. Казалось бы, жильцы должны только радоваться, однако беда пришла, откуда не ждали. Лифт заменили, но не запустили. Он стоит на первом этаже и «радует» жильцов непрекращающейся мелодией. Приёмка нового лифта, по словам представителей УК, состоится лишь 20 апреля.

- С февраля все уже измучились, лифт стоит на 1 этаже, там играет музыка, но для жителей верхних этажей это уже какая-то похоронная мелодия, сил у людей никаких нет, у нас много людей преклонного возраста, неужели нельзя войти в положение и принять лифты не в назначенное число, а по завершении работ? – возмущается Надежда Калугина.

В Госжилинспекции региона перед женщиной извинились, но сделать ничего не могут.

- К сожалению, ускорить приемку не получится. Приемка в эксплуатацию лифта — серьезный этап, на который требуется много времени. Обращение пишет УК и принимается решение о проведении контрольного осмотра Ростехнадзором, - пояснили представители Госжилнадзора.

Если нет возможности ускорить приёмку, то неужели нельзя хотя бы отключить сводящую с ума мелодию?

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Автор: Владимир Андреев.
Опубликовано: 12.04.2023 09:06 6 1129
Тэги: недвижимость жкх
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