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На семи улицах Калуги отключат электричество 12 апреля

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 11.04.2023 17:22 0 431
На семи улицах Калуги отключат электричество 12 апреля

В среду, 12 апреля, в Калуге временно не будет электричества на семи улицах. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Комарова, 53, 51, 42, 50-54, 47, 36/1, 58/2, 60, 61, 64, 66,
  • ул. Пушкина, 6,
  • ул. Плеханова, 61, 82-92, 77-85/51,
  • ул. Берендяковская, 1-29, 2-30, 32-40, 10, 24, 
  • пер. Березуевский, 1-24, 2-12, 16, 16а, 
  • ул. Пушкина, 6, 14,
  • ул. Березуевская, 18, 20.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 11.04.2023 17:22 0 431
Тэги: недвижимость жкх электричество
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