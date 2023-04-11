На семи улицах Калуги отключат электричество 12 апреля
В среду, 12 апреля, в Калуге временно не будет электричества на семи улицах. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Комарова, 53, 51, 42, 50-54, 47, 36/1, 58/2, 60, 61, 64, 66,
- ул. Пушкина, 6,
- ул. Плеханова, 61, 82-92, 77-85/51,
- ул. Берендяковская, 1-29, 2-30, 32-40, 10, 24,
- пер. Березуевский, 1-24, 2-12, 16, 16а,
- ул. Пушкина, 6, 14,
- ул. Березуевская, 18, 20.
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