На семи улицах Калуги отключат электричество 12 апреля

В среду, 12 апреля, в Калуге временно не будет электричества на семи улицах. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

ул. Комарова, 53, 51, 42, 50-54, 47, 36/1, 58/2, 60, 61, 64, 66,

ул. Пушкина, 6,

ул. Плеханова, 61, 82-92, 77-85/51,

ул. Берендяковская, 1-29, 2-30, 32-40, 10, 24,

пер. Березуевский, 1-24, 2-12, 16, 16а,

ул. Пушкина, 6, 14,

ул. Березуевская, 18, 20.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.