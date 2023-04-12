На трех улицах Калуги отключат электричество 13 апреля

В четверг, 13 апреля, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 17:00:

ул. Багговута, 1-27, 33, 2-24, 29,

пер. Чичерина, 1, 1а, 2, 2б, 2в, 4, 8-14, 6,

ул. Высокая, 2, 13-21.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.