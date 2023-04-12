На трех улицах Калуги отключат электричество 13 апреля
В четверг, 13 апреля, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 17:00:
- ул. Багговута, 1-27, 33, 2-24, 29,
- пер. Чичерина, 1, 1а, 2, 2б, 2в, 4, 8-14, 6,
- ул. Высокая, 2, 13-21.
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