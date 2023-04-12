На трех улицах Калуги отключат электричество 14 апреля

В пятницу, 14 апреля, в Калуге отключат электричество на трех улицах в центре города. Это связано с проведением работ по установке счетчиков, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 17:00:

пер. Суворова, 3, 8-40, 5, 30,

ул. Суворова, 3-32, 42, 1, 3, 5, 13, 51, 7а, 10,

пер. 2-ой Яченский, 32.

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