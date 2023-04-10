Северная часть Калуги останется без холодной воды 12 апреля

На прошлой неделе в Калуге отменили массовое отключение воды. Но теперь оно запланировано на среду, 12 апреля. Об этом в понедельник сообщили в водоканале.

Отключение связано с работами по реконструкции северного въезда в город. Воды не будет с 9:00 до 20:00:

ул. Калужского Ополчения,

Деревня Лихун (поселок Молодежный),

Коттеджный поселок Северное сияние,

ул. Берестяная,

1-й Берестяной переулок,

2-й Берестяной переулок,

ул. Красивая,

1-й Благодатный переулок,

ул. 1-я Благодатная,

ул. 2-я Благодатная,

ул. 3-я Благодатная,

ул. 1-я Благодатная.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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