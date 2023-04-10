Северная часть Калуги останется без холодной воды 12 апреля
На прошлой неделе в Калуге отменили массовое отключение воды. Но теперь оно запланировано на среду, 12 апреля. Об этом в понедельник сообщили в водоканале.
Отключение связано с работами по реконструкции северного въезда в город. Воды не будет с 9:00 до 20:00:
- ул. Калужского Ополчения,
- Деревня Лихун (поселок Молодежный),
- Коттеджный поселок Северное сияние,
- ул. Берестяная,
- 1-й Берестяной переулок,
- 2-й Берестяной переулок,
- ул. Красивая,
- 1-й Благодатный переулок,
- ул. 1-я Благодатная,
- ул. 2-я Благодатная,
- ул. 3-я Благодатная,
- ул. 1-я Благодатная.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.
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