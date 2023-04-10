На пяти улицах Калуги отключат электричество 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, в Калуге временно отключат электричество в домах на пяти улицах. Это связано с ремонтными работами.

Отключение с 8:00 до 17:00:

пер Парковый, 9,

ул. Октябрьская, 86,

ул. Парижской Комунны, 48,

пер. Совхозный, 15.

Отключение с 13:00 до 17:00:

ул. Льва Толстого, 107.

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