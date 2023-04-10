На пяти улицах Калуги отключат электричество 11 апреля
Во вторник, 11 апреля, в Калуге временно отключат электричество в домах на пяти улицах. Это связано с ремонтными работами.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- пер Парковый, 9,
- ул. Октябрьская, 86,
- ул. Парижской Комунны, 48,
- пер. Совхозный, 15.
Отключение с 13:00 до 17:00:
- ул. Льва Толстого, 107.
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