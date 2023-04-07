На пяти улицах Калуги отключат электричество 10 апреля

В понедельник, 10 апреля, в Калуге временно не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с работами по монтажу приборов учета.

Отключение с 8:00 до 17:00:

ул. Кирпичная, 1-27, 18-30,

пер. Кирпичный,

пр. Колхозный (полностью),

1-й пер. Брусничный (полностью),

пер. Черепичный (полностью).

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