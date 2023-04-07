В Калуге потопом на улице Спартака обещают заняться в 2025 году

В марте мы рассказывали, что в Калуге затопило улицу Спартака. Прошло несколько недель, но ситуация там не поменялась. Из-под земли бьют сточные воды.

- Что это - халатность, безразличие, безалаберность? – спрашивает местный житель у чиновников в соцсетях.

В городской управе прокомментировали 7 апреля ситуацию, но заявили, что пока денег на ремонт нет. Ждать, возможно, придется как минимум до 2025 года.

- Место выхода вод огорожено, - говорится в комментарии горуправы. - К сожалению, нарушение работы коллектора было связано с тем, что этот участок сети работает по временной схеме. Сейчас ситуация стабилизировалась. В дальнейшем при перекладке участка по улице Генерала Попова планируется замена этой сети. Но точные сроки, к сожалению, пока не скажем, финансирование на корректировку проекта и строительство системы водоотведения пока не предусмотрено. Обязательно рассмотрим возможность проведения работ при формировании бюджета на 2025 год.

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