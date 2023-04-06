Мертвый житель Калуги проголосовал за смену управляющей компании

В Калуге по факту подделки протокола общего собрания собственников возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

- Согласно протоколу, собственники утвердили распределение объема коммунальных ресурсов в виде разницы между общедомовым и индивидуальными приборами учета между всеми помещениями, пропорционально размеру общей площади каждого помещения, а также выбрали новую управляющую организацию, - прокомментировали в ведомстве. - Протокол подписан председателем общего собрания.

Но проверка показала, что многие жильцы на самом деле не принимали участия в голосовании, хотя подписи за них стоят. Также якобы принял решения по указанным вопросом житель дома, который умер более года назад.

Уголовная статья «Использование заведомо подложного документа» предполагает до шести месяцев ареста. Ведется расследование.

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