В Калуге грозят обрушиться балконы в многоэтажном доме на улице Кутузова

В доме №31 на улице Кутузова в Калуге обветшали балконные плиты, но их ремонт в плане стоит только на 2043 год. Об этом во вторник, 4 апреля, по итогам встречи с жителями сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

В 2026 году дом должны капитально ремонтировать, но работы затронут только систему водоснабжения.

- Предложил такой вариант решения проблемы – мы обратимся в Фонд капитального ремонта и министерство строительства и ЖКХ, чтобы, по возможности, в программе на 2026 год были изменены виды работ на работы по фасаду, - прокомментировал Денисов.

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