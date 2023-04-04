В Калуге отменили массовое отключение воды 5 апреля

В среду, 5 апреля, в северной части Калуги были запланированы массовые отключения холодной воды из-за работ на северном въезде. Однако днем 4 апреля водоканал сообщил о переносе сроков отключения.

- Работы по переустройству сетей водоснабжения, попадающих в зону реконструкции объекта «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием п. Северный – Окружная г. Калуги», отменяются, - говорится в комментарии предприятия.

Новые даты пока не называются.

Планировалось, что без воды на весь световой день останутся несколько улиц, деревня Лихун и поселок Северное сияние.

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