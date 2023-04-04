В Калуге возобновилось строительство дома обманутых дольщиков

Во вторник, 4 апреля, министерство строительства и ЖКХ Калужской области рассказало, какие работы ведутся в проблемном многоэтажном доме на улице Пригородной. Здание возводилось с 2015 года, но потом дольщики столкнулись с остановкой строительства.

- К настоящему времени выполнена кладка перегородок 1, 2, 3, 4, 5 этажей, монтаж вентиляционных блоков, демонтаж дымовых труб, кладка парапета, бетонирование пола техподполья, утепление и остекление лестничных клеток, - рассказали в министерстве.

Также продолжаются работы по прокладке наружных сетей водоснабжения, монтажу внутренних перегородок 6, 7, 8 этажей, монтажу внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, формированию оконных проемов наружных стен и штукатурки мест общего пользования.

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