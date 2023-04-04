В Людиново начали откачивать стоки на месте прорыва канализации

В ночь на вторник, 4 апреля, в Людиново начались работы по устранению последствий прорыва канализации на улице Герцена. Напомним, там рядом с жилым домом образовалась огромная яма, в которую провалилось дерево. Местные власти заявляли о возможном введении локального режима чрезвычайной ситуации.

Утром 4 апреля министерство строительства и ЖКХ Калужской области рассказало об откачке стоков из провала.

- Для откачки канализационных стоков и проведения восстановительных работ областной аварийно-восстановительной службой на место направлены и установлены две дизельные насосные установки, - прокомментировали в министерстве. - Ход работ находится под постоянным контролем главы администрации района и специалистов соответствующих служб.

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