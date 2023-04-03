В Калуге пока не планируется отключать отопление

В Калуге потеплело, и в соцсетях начали появляться жалобы на слишком горячие батареи. Но в понедельник, 3 апреля, на планерке в городской управе начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко сообщил, что пока отопление не планируется отключать.

- Отопление выключается через пять суток, когда среднесуточная температура становится выше 8 градусов на улице, - пояснил Шпиренко. - К сожалению, тепло у нас стало только в последние дни. Буквально до последнего времени у нас заморозки по ночам. Поэтому мы еще пока пять суток среднесуточной температуры +8 не поймали.

Власти посоветовали калужанам договариваться с управляющими компаниями об установке приборов учета, чтобы самим можно было регулировать подачу тепла в дом.

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