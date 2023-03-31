В Калуге температура горячей воды в квартире опустилась до 23 градусов

Наша читательница из дома №8 на Дорожном переулке в Калуге пожаловалась на отсутствие горячей воды в кране.

- У нас идет еле теплая вода, ее не назвать холодной, но и мыться в ней невозможно уже четвертый день. В чем причина? Это авария или экономия? И когда это в конце концов закончится?

В пятницу, 31 марта, ситуацию прокомментировали в Госжилинспекции Калужской области.

- Трасса охлаждается из-за грунтовых вод, - пояснили там. - К сожалению, невозможно изолировать канал с трассой настолько герметично, чтобы туда вода не попадала. Откачивать воду нецелесообразно, потому что вода все равно поднимется. К сожалению, в этом случае нужно ждать схода грунтовых вод.

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