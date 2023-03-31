Массовые отключения воды пройдут в Калуге

В ближайшую среду, 5 апреля, в северной части Калуги запланированы массовые отключения холодной воды. Это связано с завершением подготовительных работ по переустройству сетей водоснабжения, попадающих в зону реконструкции северного въезда, сообщили в водоканале.

Воды не будет с 9:00 до 20:00 на следующих улицах и в районах:

ул. Калужского Ополчения,

ул. Берестяная,

1-й Берестяной переулок,

2-й Берестяной переулок,

ул. Красивая,

1-й Благодатный переулок,

ул. 1-4 Благодатная,

деревня Лихун (поселок Молодежный),

коттеджный поселок Северное сияние.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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