Массовые отключения воды пройдут в Калуге
В ближайшую среду, 5 апреля, в северной части Калуги запланированы массовые отключения холодной воды. Это связано с завершением подготовительных работ по переустройству сетей водоснабжения, попадающих в зону реконструкции северного въезда, сообщили в водоканале.
Воды не будет с 9:00 до 20:00 на следующих улицах и в районах:
- ул. Калужского Ополчения,
- ул. Берестяная,
- 1-й Берестяной переулок,
- 2-й Берестяной переулок,
- ул. Красивая,
- 1-й Благодатный переулок,
- ул. 1-4 Благодатная,
- деревня Лихун (поселок Молодежный),
- коттеджный поселок Северное сияние.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.
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