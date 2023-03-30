В Калуге произошло аварийное отключение электричества в районе Московской площади
Днем в четверг, 30 марта, в Калуге произошло аварийное отключение электричества в жилых домах в районе Московской площади. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
– Время восстановления – час-полтора, – прокомментировали коммунальщики.
Какие именно адреса в зоне отключения, пока не уточняется.
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