В Калуге произошло аварийное отключение электричества в районе Московской площади

Днем в четверг, 30 марта, в Калуге произошло аварийное отключение электричества в жилых домах в районе Московской площади. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

– Время восстановления – час-полтора, – прокомментировали коммунальщики.

Какие именно адреса в зоне отключения, пока не уточняется.

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