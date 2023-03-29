В Калуге 12 семей получили компенсацию за аварийное жилье

С начала 2023 года в Калуге 12 собственников из многоквартирных аварийных домов получили денежную компенсацию за свои помещения. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в городском управлении ЖКХ.

- Кроме того, заключены контракты на приобретение семи квартир в строящихся домах в районе «Кошелев», срок сдачи домов в эксплуатацию - четвертый квартал текущего года, - пояснили в управлении.

Напомним, в нынешнем году в Калужской области собираются досрочно завершить расселение аварийных домов, которые были признаны такими до 1 января 2017 года.

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