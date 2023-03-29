Еще на двух улицах Калуги отключили электричество

Ранее мы сообщали об отключениях электричества на окраинах Калуги 29 марта. Чуть позже в «Единой дежурно-диспетчерской службе» рассказали, что света не будет еще на двух улицах.

Под отключение из-за опиловки деревьев попали улица Новослободская, 22-60 и улица Промышленная, 41.

Вернуть электричество обещают к 13:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.