В центре Калуги отключат электричество 30 марта

В четверг, 30 марта, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах в центральной части. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Свет отключат с 13:00 до 17:00:

ул. Ленина 68/8,

ул. Московская 63,

ул. Чижевского 4/66.

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