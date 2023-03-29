В центре Калуги отключат электричество 30 марта
В четверг, 30 марта, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах в центральной части. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Свет отключат с 13:00 до 17:00:
- ул. Ленина 68/8,
- ул. Московская 63,
- ул. Чижевского 4/66.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!