На окраинах Калуги отключили электричество
В среду, 29 марта, в Калуге из-за ремонтных работ временно без электричества остались некоторые окраины города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света нет будет на улице Трамплинной в Квани, в деревне Рождествено, а также в СНТ Кристалл.
Вернуть электричество обещают до 17:00.
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