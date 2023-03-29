На окраинах Калуги отключили электричество

В среду, 29 марта, в Калуге из-за ремонтных работ временно без электричества остались некоторые окраины города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света нет будет на улице Трамплинной в Квани, в деревне Рождествено, а также в СНТ Кристалл.

Вернуть электричество обещают до 17:00.

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